Alaska Public Media's Dracula: Episode 3
Hometown, Alaska presents: Alaska Public Media’s "Dracula," a modernized take on the original work by Bram Stoker, adapted for the radio in four parts by Crystal Hyde.
The following audio drama contains content that may be frightening or disturbing. Listener discretion is advised.
Wesley Early as the narrator
Mary Lou Asicksik as Mina Murray
Ammon Swenson as Jonathan Harker
Madilyn Rose as Dr. Jacqueline Seward
Adam Nicely as Luke Westenra
Kim Sherry as Artie Holmwood
Amanda Agnelly as Quinn Morris
Jeremy Hsieh as Abraham Van Helsing
Lori Townsend as Countess Dracula
Written by Crystal Hyde with assistance from Kalli Randall
Edited by Crystal Hyde with assistance from Dave Waldron and Adam Nicely,
Music by Matt Faubion
Produced by Crystal Hyde and Ammon Swenson.
Join us next week for Episode 4.