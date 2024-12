Night Music: March 6, 2008

Here's the music playlist from the March 6, 2008 edition of Night Music with Kirk Walhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Album Title

Artist Name

Label

Prelude to a Kiss I RememberAhmad JamalCD 83339Do Nothing ‘til You Hear From Me I RememberAhmad JamalCD 83339SkylarkI RememberAhmad JamalCD 83339Caravan Mostly DukeMilt JacksonPACD-2310-944-2Take the "A" Train Mostly DukeMilt JacksonPACD-2310-944-2Things Ain't What They Used to BeMostly DukeMilt JacksonPACD-2310-944-2Ritmos del AlmaSoulvilleEvidence Jazz GroupSMC 007TelescopeSoulvilleEvidence Jazz GroupSMC 007SusanSoulvilleEvidence Jazz GroupSMC 007Hobohemian RagLorraine & Bill LiswellOasis JazzVolume VII #7People Make the World Go ‘RoundKlobas Kesecker EnsembleOasis JazzVolume VII #7A Tender HeartPaul Murphy & Larry WillisOasis JazzVolume VII #7The Cha ChaEdward SimonOasis JazzVolume VII #7Soon I Will Be DoneThe Spirituals ProjectOasis JazzVolume VII #7Sweet RedemptionBobby LeeOasis JazzVolume VII #7The MessageThe MessageEvidence Jazz GroupSMC 010Sun SambaThe MessageEvidence Jazz GroupSMC 010ThisThe MessageEvidence Jazz GroupSMC 010BragdociousThe MessageEvidence Jazz GroupSMC 010Two Lane LandscapeThe MessageEvidence Jazz GroupSMC 010Rogers ParkThe MessageEvidence Jazz GroupSMC 010