Night Music: February 21, 2008

Here's the music playlist from the February 21, 2008 edition of Night Music with Kirk Walhaus. All tracks played are listed below in the following format:

South of Haiti Angies SambaJohn DambergCR 0501Cru-Funk Angies SambaJohn DambergCR 0501Sister Mister(untitled)Evidence Jazz GroupJBD 80219-2Uptown, Downtown (untitled)Evidence Jazz GroupJBD 80219-2Spirit of Capricorn SoulvilleEvidence Jazz GroupSMC 007Filtered LightSoulvilleEvidence Jazz GroupSMC 007GuidanceSoulvilleEvidence Jazz GroupSMC 007On Green Dolphin Street Vincent MalacarneOasis JazzVolume VII #7I Walla Be Like YouSundays at Vic'sOasis JazzVolume VII #7MeditationsTodd LedbetterOasis JazzVolume VII #7My Gal SalCharlie Caranicas & Tom RobertsOasis JazzVolume VII #7Slave to LoveCynthia Jones &The West Coast NightlightsOasis JazzVolume VII #7Finding GameThe JimdanglesOasis JazzVolume VII #7PedThe Sonic NationOasis JazzVolume VII #7Sleigh RideDiana PetersonOasis JazzVolume VII #7MelismantraGyan RileyOasis JazzVolume VII #7GroovinJohn BasileOasis JazzVolume VII #7Mind Over MatterKevin StewartOasis JazzVolume VII #7Hobohemian RagLorraine & Bill LiswellOasis JazzVolume VII #7