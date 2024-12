Algo Nuevo: July 19, 2015

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Canela

Santana

Starshifter

Starfaith

522

Eres Casado

Tierra Tejana

Legacy Tour

GON Music

356

Yo Quiero Bailar

Tierra Tejana

Legacy Tour

GON Music

428

Tejano Old Skool Power Mix

Various

Old Skool Club Mix

Freddie

1128

Amor Primero

Steve Chavez

Amor Primero

Randall

404

Back in the Day Club Mix

Various

Tejano Old Skool

Freddie

1006

El Ladron

The New Variety Band

En Vivo

GSM Discos

322

Tell it Like it Is

Conjunto Califas

Califas

Califas Ent.

450

Aguita De Melon

Abel Lucero

Recuerdos

Lucero Music

326

Que Pasa Amigo

Bobby Madrid/Darren Cordova

Promo

DMC

340

Tenemos Que Olvidar

Johnny Rivas De Leon

Promo

Unknown

326

Vuelve Conmigo

David Olivares

Promo

Unknown

318

Cumbia Mix

Mazz

Club Mix

Freddie

1829

Que Vengan Mis Amigas

El Nuevo Comienzo

Cacy Savale

Promo

426

Las Gaviotas

Tobias Rene

Feel the heat

Destino

248

La Temblerina

Grupo Oro

Promo

Unknown

310

Oldies Medley

Liberty Band

Life is good

TMR

854

Caballo Bayo

Gonzalo

Greatest Hits

NM Music Factory

320

Viejo El Viento

Purple Haze

The Best of KFUN/FM 103.7

Alta Vista

303

Ranchera Mix

Solido

Club Mix

Freddie

1110

El Assessino

Jason Soto

Promo

Soto Ent.

320

Vivir Lo Nuestro

Rick Balderama

Rick Balderama

Promo

327

No Te Voy A Rogar

Roxanne

Disperte Sonando

300

Chiquita

Rhythm Divine

Rhythm Divine

CL Productions

356

Despierta Corazon

Angelique

The Second Act

Promo

417

Fletcha Envenenada

Rhythm Divine

Rhythm Divine

CL Productions

311

Regresa

Marcos orosco

Promo

OroMar

405

Sapito Remix

La Sombra

Promo

Freddie

356

El Rico Hacendado

Sangre Joven

Que Viva La Raza

SJ Records

421

Solamente Tu

Liberty Band

Puro San Anto

TMR

312

Completamente Tuya

Dynette Marie

Completamente Tuya

DMC

350

Sangre De Indio

The Legends

The History

Freddie

302

Enamorado De Ti

Sunny Ozuna

The History

Freddie

340

Relampagos Mix

Machael Salgado

Club Mix

Freddie

738