Algo Nuevo: September 6, 2009

Here’s the music playlist from the Sunday September 6, 2009 edition of Algo Nuevo con Dave Luera — Something New with Dave Luera. If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send e-mail to algonuevo kska org or post your comment at the bottom of this post. All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

Mi PecositaOrlie SantillanesPuras Polkas AlegresReina De Mi AmorDanny Acosta Y Q-Vo BandUn Recuerdo

Cervezas, Fiestas, Y senoritasEl GringoCervezas, Fiestas, Y SenoritasLa Del Mono ColoradoCrossroadsCulture WalkBefore The Next Teardrop FallsLittle Joe Y La familiaBefore The Next Teardrop FallsAndo Que Me LlevaFuegoIntroducing FuegoEl TiburonLos DiamamtesCruzin New MexicoMillonario De PobrezaFandango USAA Musical HistoryAmaneci Otra VesLatin ExpressCruzin Chicano Blvd.Las FavoritasSteve ChavezLas FavoritasFrijolitos PintosRed WineNew Mexico Spanish Superstars Vol. 2Oldies MedleyLiberty BandPlatinum 90’sVengo A VerRuben RamosViva La RevolucionCowboy CumbiaSamuel DCowboy CumbiaLunaAna GabrielHistoria De Una ReinaEl ReyGeorge StraitTwangEntierenme CantandoRamon Ayala30 Joyas MusicalesQue Te PareceBuena SuerteQue Te PareceTu SonrisaCamino OscuroAl FinEl SapoAntonio MiguelImajinarPaloma Sin NidoNightlifeOn the Same TrackEl Gato NegroLos Gallegos BrozzLos Gallegos BrozzUstedSunny OzunaClassic GoldLas NubesLatin ExperiencePure Tejano BrassDe Rodillas Te PidoLorenzo AntonioLos 15 Grandes En VivoUn RatitoLatin Image2X1Vamos A BailarNathan RichardsLo Mejor De New Mexico 2009Senor CantineroCulturaLos 15 Grandes De Nuevo Mexico 2008Por El Amor A Mi MadreMichael Salgado30 Super ExitosDos LocosMathew Martinez & JennaSoy Del NorteLo Mucho Que Te QuieroLatin ExpressCruzin Chicano BlvdSi Quieres Verme LlorarThe Royal JestersTributeSonaron Cuatro BalazosAvizoPower of FriendsTe Llame Porque Te QuieroRay CamachoTe Odio Y Te QuieroAmorcito SabrocitoCuarenta Y CincoSus Cuatro CargadoresLoca Por Tu AmorDynette MarieLoca Por Tu AmorNina BonitaDallazzNina BonitaUn Dia A La VezBryan OlivasAmar