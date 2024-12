Night Music: October 9, 2008

Here's the music playlist from the October 9, 2008 edition of Night Music with Connie G. All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Album Title

Artist Name

Label

Links

(No Longer) In The MoodAll InWestchester Jazz OrchestraWJO Productionswww.westjazzorch.orgI Hear A RhapsodyNordic DisruptionNYNDKJazzheads JH159Nordic DisruptionNordic DisruptionNYNDKJazzheads JH159Mr. O's GrooveWonderful DiscoveryArturo O'Farrill & Friends Play the Music of Eugene MarlowMEII Enterprises/BMISong for an Old SoulWonderful DiscoveryArturo O'Farrill & Friends Play the Music of Eugene MarlowMEII Enterprises/BMIBig Brass Bed BluesBig Brass Bed BluesSteve Abshire QuartetPatuxent Music CD115I Wished On The MoonLady Day: The Master Takes and SinglesBillie HolidayColumbia/Legacy 8867 13178 2ConfirmationBird SongsDizzy GillespieTelarc Jazz CD 83421Moody's Mood for LoveMoody's Mood for LoveKing PleasureQuicksilver Records QSCD 5017Two SheensComin On StrongRobert Conti QuartetTime Is Records TI9802Disse Alguém (All Of Me)Amoroso/BrasilJoão GilbertoWarner Bros. 945165-2SECOND HALF (9:00 PM - 10:00 PM)Happy DaysJazz RootsMcCoy TynerTelarc Jazz CD-83507RioJazz RootsMcCoy TynerTelarc Jazz CD-83507Spirits 1SpiritsKeith JarrettECM 1333/34 829 467-2Stretch It, Part 2Inside OutChick Corea Elektric BandGRP GRD -9601Randle's IslandThe Complete Ben Webster on EmArcyBen WebsterEmArcy 824 836-2ConversationsThe Women: Classic Female Jazz Artists 1939-1952Mary Lou Williams Girl StarsBMG Bluebird 6755-2-RBHesitation BoogieThe Women: Classic Female Jazz Artists 1939-1952Mary Lou Williams TrioBMG Bluebird 6755-2-RBOops! My LadyThe Women: Classic Female Jazz Artists 1939-1952Beryl Booker TrioBMG Bluebird 6755-2-RBLow CeilingThe Women: Classic Female Jazz Artists 1939-1952Beryl Booker TrioBMG Bluebird 6755-2-RBA Women's Place is in the GrooveThe Women: Classic Female Jazz Artists 1939-1952Vivien Garry QuintetBMG Bluebird 6755-2-RBOperation MopThe Women: Classic Female Jazz Artists 1939-1952Vivien Garry QuintetBMG Bluebird 6755-2-RBBlitzkrieg Baby (You Can't Bomb Me)The Women: Classic Female Jazz Artists 1939-1952Una Mae CarlisleBMG Bluebird 6755-2-RBSome Cats KnowLove Ballads - Late Night JazzJeanie BrysonTelarc CD83471GymnopedieLove Ballads - Late Night JazzJaque Loussier TrioTelarc CD83471