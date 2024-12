Night Music: August 7, 2008

Here's the music playlist from the August 7, 2008 edition of Night Music with Kirk Walhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Album Title

Artist Name

Label

A Night at Tony's Theory of ArtArt BlakeyRCA 6286-2-RBSocial Call Theory of ArtArt BlakeyRCA 6286-2-RBMy Ideal JazzessentialsArt BlakeyMDT 8446Free for All JazzessentialsArt BlakeyMDT 8446Mobile Edgar Gabriel's String FusionOasis JazzVolume VIII #4Winter's Comin'Slim FatzOasis JazzVolume VIII #4Darn MattersShea Breaux WellsOasis JazzVolume VIII #4Comandante Dafins Preito SextetOasis JazzVolume VIII #4The Barnyard Tobias Gebb & Trio WestOasis JazzVolume VIII #4Love is BlindMache SeibelOasis JazzVolume VIII #4Can't you see thatPatricia BergOasis JazzVolume VIII #4MeditationSean GarveyOasis JazzVolume VIII #4Broke Palace BluesJosh DistefanoOasis JazzVolume VIII #5After the FaceDapp TheoryOasis JazzVolume VIII #5Over Too SoonMatthew ShellOasis JazzVolume VIII #5MTGreg LoughmanOasis JazzVolume VIII #5Easy LivingLisa HearnsOasis JazzVolume VIII #5;4th AvenueOscar Utterstrom QuintetOasis JazzVolume VIII #5FreeChristina WatsonOasis JazzVolume VIII #5OvalsMike TurkOasis JazzVolume VIII #5Salt Creek BluesSue GilesOasis JazzVolume VIII #5