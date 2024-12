Night Music: July 24, 2008

Here's the music playlist from the July 24, 2008 edition of Night Music with Kirk Walhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Here's That Rainy Day Late Night BrubeckDave BrubeckTelarc CD 83345Golden Rain RarumBobo StensonECM PromotionalCome Rain or Come Shine Jazz Giants play Harold ArlenJohn ColtranePrestige PRCD-24201-2River Stay ‘way From My DoorNight ShiftDave BrubeckTelarc CD 83351It Don't Mean a Thing Monk SuiteKronos QuartetLandmark LCD-1505-2Black and Tan FantasyMonk SuiteKronos QuartetLandmark LCD-1505-2DivertimentoInterpretations of Bach & MozartShelly Manne Jazz QuartetTrend TRCD-525Andante Interpretations of Bach & MozartShelly Manne Jazz QuartetTrend TRCD-525Softly, as a Morning Sunrise Ed Polc34 & his SwingtetOasis JazzVolume VIII #4While the World Slowly TurnsBrian HughesOasis JazzVolume VIII #4Donde Esta El AmorMarilyn MichaelsOasis JazzVolume VIII #4A Foggy DayKaren LuscharOasis JazzVolume VIII #4Gold Leaf StreetDave CorbusOasis JazzVolume VIII #4Come OnRon HoganOasis JazzVolume VIII #4Learning YouShangOasis JazzVolume VIII #4Demonic LovelyLe Chat LunatiqueOasis JazzVolume VIII #4Erik's Been ForgivenErik NielsenOasis JazzVolume VIII #4;MobileEdgar Gabriel's String FusionOasis JazzVolume VIII #4Winter's Comin'Slim FatzOasis JazzVolume VIII #4Dark Matters Shea Breaux WellsOasis JazzVolume VIII #4