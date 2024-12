Night Music: June 12, 2008

Here's the music playlist from the June 12, 2008 edition of Night Music with Kirk Walhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Album Title

Artist Name

Label

What are you Doing the Rest of your Life? Mikey's WaltzMike WheelerBamboo Music BBM010Who Can I Turn To? Mikey's WaltzMike WheelerBamboo Music BBM010Night in Tunisia Mort Weiss Meets Sam MostMort Weiss/Sam MostSMS JazzI got it bad and that ain't good Mort Weiss Meets Sam MostMort Weiss/Sam MostSMS JazzTeddy's Waltz Jazz CaravanOasis JazzVolume VIII #1Peach Jam RubyanaOasis JazzVolume VIII #1Rain Song Curtis HaywoodOasis JazzVolume VIII #1That's a-plentyBill Sargent BandsOasis JazzVolume VIII #1I miss you soSusan McMahonOasis JazzVolume VIII #1Nature BoyNikki SchwarzOasis JazzVolume VIII #1Putting it AwayTim Peck TrioOasis JazzVolume VIII #1The Summer WindRyan GarfiOasis JazzVolume VIII #2Punk JazzDC Improvisers CollectiveOasis JazzVolume VIII #2You are MinePam ParkerOasis JazzVolume VIII #2Love you MadlyRoryOasis JazzVolume VIII #2El GuapoModern Groove SyndicateOasis JazzVolume VIII #2Autumn LeavesSusan OsbornOasis JazzVolume VIII #2Pas de deux des franginesAlex Martin's Amerique LatineOasis JazzVolume VIII #2We TwoMartha LorinOasis JazzVolume VIII #2Barefoot BoyPatrick ArenaOasis JazzVolume VIII #2SaturdaySteve DecontiOasis JazzVolume VIII #2